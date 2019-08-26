عمرو جمال ينهي إجراءات الانتقال لطلائع الجيش

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فى الوقت الذى كان اللاعب يستعد بالسفر لتجربة جديدة مع الصفاقسى التونسى فوجئ اثناء تواجده بالمطار بعدم وجود تصريح له بالسفر لقضاء فترة الإعارة مع الصفاقسى التونسى، وبناءا عليه أنهى عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول بالأهلي اموره التعاقدية، تمهيدا لانتقاله لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لقضاء الخدمة العسكرية.

وكان “جمال” قد تواجد في مقر الأهلي بالجزيرة، لإنهاء التفاصيل الخاصة لإعارته لطلائع الجيش بداية من الموسم الجديد.

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وأوضح “عدلي القيعي”، مستشار لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، في وقت مضى، عن بعض الامور التي تخص اللاعب عمرو جمال بتسلمه استدعاء من التجنيد، بعد إنهاء تصريحه بعدم سفر اللاعب إلى تونس للتعاقد مع الصفاقسي، ما تسبب في تعثر صفقة انضمامه للنادي التونسي.

واردف قائلا: أن عمرو جمال مهاجم الفريق الاول بالفريق قد استدعي لأداء الخدمة العسكرية ولن يستطيع اللعب لصفوف الصفاقسي.

جدير بالذكر أن نادي الصفاقسي التونسي قد أكد عدم اتمام انتقال “عمرو جمال”بإرساله قائمة الفريق مكونة من 25 لاعبا للاتحاد الأفريقى دون وجود أسم اللاعب بها، استعدادا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم الجديد.