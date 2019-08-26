أمير عبد الحميد يكشف سر ضحكة الحضرى فى المران

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كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي السابق، كواليس جديدة في واقعة هروب عصام الحضرى من النادى الاهلى للاحتراف فى صفوف سيون السويسري عام 2008 وكان أمير زميل الحارس عصام الحضرى وقتها زميله بالفريق وقتها.

وقال عبدالحميد، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: “قبل 24 ساعة من هروب عصام الحضري، وكان الفريق تنتظره مباراة في الدوري المصري، وكان معروف عن الحضرى الجدية فى التمارين، وأثناء إجراء عمليات الإحماء قبل المباريات، إلا أن “عبدالحميد” فوجئ بالحضرى يضحك كثيرا أثناء الاحماء “.

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وأردف أمير قائلا: “ذهب للحضري وسأله بشأن ضحكه المتكرر أثناء الاحماء وسألته قائلا: مش عادتك بتضحك كتير يا كابتن، فأجابه إن الفترة القادمة سيحدث الكثير ليك وليا، فسألته خير ليك ماشي أما خير ليا إزاي؟، فابتسم قائلا: غدا سوف تعرف”.

وأوضح أمير حارس الأهلي السابق: ” بأنه توقع كل شئ ما عدا هروب عصام الحضرى للاحتراف الخارجى،وبعد ذلك الامر وجد امير عبدالحميد نفسه اساسيا بعد ان كان احتياطى للحضرى، وتحمل ضغوط المقارنة بالحضري منذ أن شارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر”.