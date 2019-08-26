خاص .. الأهلي يستقر على خليفة لاسارتي والإعلان الرسمي خلال ساعات

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الإثنين أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد استقر على هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل خلال المدرب الأوروغوياني المقال “مارتن لاسارتي”.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي استقر على التعاقد مع المدرب الألماني “روجر شميت”، بعدما نالت سيرته الذاتية إعجاب كل أعضاء مجلس الإدارة وأيضاً لجنة تخطيط الكرة بالنادي.

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وأشار المصدر إلى أن الكابتن محمود الخطيب قام بتكليف أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بالسفر اليوم إلى دولة ألمانيا، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الذي سوف يربط بين المارد الأحمر وبين المدرب روجر شميت.

وشدد المصدر أيضاً على أن أمير توفيق لديه كل الصلاحيات اللازمة لحسم التفاوض مع المدرب الألماني، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام التعاقد بنجاح في الساعات القليلة القادمة.

يُذكر أن الكابتن محمد يوسف هو من يتولى حالياً منصب المدير الفني بشكل مؤقت منذ إقالة مارتن لاسارتي، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد مثلما أكد النادي الأهلي رسمياً في الأيام الماضية.

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