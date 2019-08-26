مدرب أرسنال يرفض استمرار النني.. وبوردو الفرنسي وبيشكتاش التركي مهتمين بخدمات اللاعب

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بعد ان اعلن اوناي إيمرى المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى فى تصريحات صحفية: بأنه يرفض وجود محمد النينى لاعب وسط الفريق ضمن صفوف”الجانرز” وانه تحدث مع النني عن البحث عن عرض جديد وتحدى جديد له خاصة بعد ان أخرجه “ايمري” من حساباته تماما، ليصبح رحيل اللاعب عن الفريق أمرًا محتومًا.

ويجب على اللعب البحث الفورى عن اى عرض جيد له للخروج من دكة بدلاء الارسنال لأن التأخر اكثر من هذا ليس فى مصلحة اللاعب خاصة من أجل إثبات نفسه مجددًا بعدما تم تهميش دور اللاعب مع النادي منذ أن تولى إيمري قيادة الفريق خلفا لـ أرسين فينجر.. ويتعين على اللاعب الرحيل ودراسة جميع العروض،خاصة بعد اقتراب اغلاق فترة الانتقالات الصيفية ومن المقرر إغلاقها يوم الأحد المقبل

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وأشارت تقارير تركية، أن نادي بشكتاش مهتم بخدمات الدولي المصري محمد النني لضمه من الارسنال قبل غلق باب الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد، وتفاضل الإدارة بين الدولى المصرى وليمينا لاعب ساوثامبتون تحسبا لعدم اتمام صفقة انتقال خط وسط الفريق الانجليزى.

وأوضحت التقارير إلى أن النادي التركي يبحث عن ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خاصة وأنه مرتبط بعقد طويل الأمد مع الأرسنال.

وليس بيشكتاش فقط من يحاول الحصول على خدمات الدولى المصرى محمد الننى خط وسط فريق الارسنال، حسبما أوضحت تقارير صحفية إلى أن نادي بوردو الفرنسي قد دخل في مفاوضات لضم اللاعب على سبيل الإعارة فى فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد ،خاصة بعدما تعثر على الفريق الفرنسي فى ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر.

ومنذ تولى ايمرى تدريب الارسنال الانجليزى، لم يشارك النني مع الأرسنال بانتظام منذ الموسم الماضي خاصة وأن المدير الفني يعتمد على ماتيو جيندوزي وداني سيبايوس ولوكاس توريرا وجرانت تشاكا، في تشكيلته الأساسية بالمباريات.