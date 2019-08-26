خورخي فوساتي يحدد شروطه لقبول تدريب النادي الأهلي

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يتفاوض النادي الأهلي مع عدة مدربين في الفترة الحالية، ومن ضمنهم الأوروجوياني خورخي فوساتي صاحب ال66 عاما، والذي وضع شرطًا من أجل قبول مهمة تدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لا يُمانع من الإقدام على هذه الخطوة، لافتا إلى أن هناك عدد من الوكلاء تحدثوا معه من أجل تدريب النادي الأهلي.

وأضاف خورخي فوساتي، من خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن عدد من الوكلاء تحدثوا معي من أجل تدريب الأهلي، وحولتهم لصديق لي من أجل التفاوض، أعلم أنهم يتفاوضون في الوقت الحالي، وكيلي الآن في أوروبا”.

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وأبدى رغبته في قبول تدريب “المارد الأحمر” قائلا: “بالطبع ليس لدي مشكلة في تولي تدريب النادي الأهلي، لكن لدي شرط واحد وهو أن يكون لدى إدارة النادي مشروع للعمل عليه”.

ويتولى فوساتي تدريب ريفير بلايت في أوروجواي منذ 14 يونيو 2019، كما أن لديه خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث خاض عددا من التجارب، آخرها كان في الموسم الماضي مع الأهلي السعودي، كما يمتلك عدد من التجارب في قطر، فدرب السد ومنتخب قطر والريان، والشباب في السعودية والعين في الإمارات، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.