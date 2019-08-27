يورجن كلوب يعتزم الابتعاد عن التدريب لمدة عام

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قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين الـ 26 من أغسطس لعام 2019، إنه يعتزم الحصول على راحة من التدريب لمدة عام، من أجل أن يستعيد طاقته من جديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأضاف الألماني يورجن كلوب لمجلة “كيكر” الألمانية قائلًا إن لديه طاقة كبيرة لكنه لا يستطيع التعامل مع الأمور جزئيا ويريد أن يستجمع كل طاقته لتقديم الأفضل: “أملك طاقةً كبيرةً لكن لدي مشكلة واحدة وهي أنني لا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي، فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدِّم كل ما لديّ، أو أفعل عكس ذلك.. عندما أشعر أنني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول، سأحصل على راحة لمدة عام”.

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وأكد يورجن كلوب في تصريحاته للمجلة الألمانية، أنَّه سيحصل على راحة لمدة عام، وأنَّه بعد هذه الراحة سيتخذ القرار، مشيرًا إلى أنَّ هناك فرصة كبيرة لأن يستعيد كامل طاقته، وأنّه بعد الحصول على هذه الراحة سيستطيع القيام بعمله على النحو الذي يرغب فيه.

كان المدير الفني الألماني يورجن كلوب تولى مسؤولية تدريب نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2015، وأنه يرتبط معه بعقد حتى عام 2022، وتمكن كلوب خلال تلك الفترة من أن يقود “الريدز” إلى الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، الموسم الماضي، بالإضافة إلى المنافسة حتى الرمق الأخير على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن كلوب من تحقيق المركز الثاني “وصيف الدوري الإنجليزي” بعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا.

ويتصدر فريق ليفربول الإنجليزي، الذي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ عاما 1990، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019 – 2020، بنحو تسع نقاط حصدها من خلال ثلاث مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين على غريمه “مان سيتي” حامل لقب الدور الموسم الماضي.

وعند فوز فريق ليفربول الإنجليزي بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما حقق لقب دوري الأبطال والدوري الأوربي، سيصبح الألماني يورجن كلوب صاحب الـ 52 عامًا، واحدا من أنجح المدربين منذ عقود في ليفربول.

كلوب يرفض دوري السوبر الأوروبي

كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، علق على إمكانية إقامة بطولة أوروبية تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، والتي سوف تجمع بين أندية أوروبا، بعد تأكيدات من الاتحاد الأوروبي على وجود تغييرات عديدة في نظام البطولات القارية.

وقال كلوب، في تصريحاته لصحيفة “كيكر” الألمانية، إنَّه يرفض إقامة بطولةٍ جديدةٍ أو مُعدَّلة على نظام دوري أبطال أوروبا، واستبدالها ببطولة “دوري السوبر الأوروبي”، مشيرا إلى أنها مسابقة لها متابعيها، وتساءل عن الفائدة من مواجهة النادي الملكي ريال مدريد نحو 10 سنوات متتالية، منوهًا بالإثارة الموجودة في دوري أبطال أوروبا بسبب تنوع المباريات وكذا تنوع المنافسين.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرًا عن احتمالية تنظيم بطولةٍ جديدةٍ تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي” وستكون مكونة من 24 فريقا من كبار أندية أوروبا، وذلك بدلًا من نظام دوري أبطال أوروبا.