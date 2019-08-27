مباريات اليوم .. الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا وربع نهائي كوبا ليبرتادوريس

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات الهامة على مستوى جميع المسابقات، حيث تُقام اليوم بقية مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مباراة واحدة في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس، وأيضاً بعض مباريات إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات وأيضاً المعلق الخاص بكل مباراة من هذه المباريات.

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وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

شانغهاي الصيني / أوراوا ريدز الياباني، دوري أبطال آسيا، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، قناة “الكأس القطرية” الثالثة المشفرة، المعلق أحمد المعمري، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

الاتحاد السعودي / الهلال السعودي، دوري أبطال آسيا، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، قناة “الكأس القطرية” الثالثة المشفرة، المعلق خالد الحدي، قناة “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقع يوتيوب داخل السعودية”، المعلق فهد العتيبي، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مونبلييه / أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوبورت كاونتي / وست هام يونايتد، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثاني، قناة “بي إن سبورت” السابعة المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

النجم الأحمر الصربي / يونج بويز السويسري، دوري أبطال أوروبا، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كراسنودار الروسي / أولمبياكوس اليوناني، دوري أبطال أوروبا، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

شباب قسنطينة الجزائري / المحرق البحريني، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق عصام عبده، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بالميراس البرازيلي / غريميو البرازيلي، كوبا ليبرتادوريس، إياب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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