تشكيل الاتحاد والهلال المتوقع الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السعودي ضيفه فريق الهلال السعودي في كلاسيكو الكرة السعودية، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة الاتحاد والهلال تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “يوتيوب” داخل المملكة العربية السعودية فقط لا غير، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، وأخيراً ستكون مباراة الاتحاد والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس القطرية HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية الليلة أمام ضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد المحسن فلاته / منصور الحربي.

خط الوسط: خالد السميري / إميليانو / لويس خيمينيز / كارلوس فيلانويفا / عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: رومارينيو.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية الليلة أمام مضيفه فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي.

خط الوسط: سلمان الفرج / محمد كنو / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

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