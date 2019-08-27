عدلي القيعي لـ”الجبلاية”: “فين درع الدوري”

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قال عدلي القيعي مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إنَّ القلعة الحمراء لم تتسلم درع الدوري للموسم الماضي 2018 – 2019، الذي تُوج به حتى الآن، مشيرًا إلى أن من المفترض أن تنظم احتفالية كبرى من أجل تسليم درع الدوري.

وأضاف مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي: “كان من المفترض أن تقام احتفالية كبرى بأحد الفنادق من أجل تسليم الأهلي درع الدوري، ما مصير هذا الدرع؟”، مشيرًا إلى أنَّ نادي الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز عقب انتهاء مسابقة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي نظمت في مصر، وذلك من أجل حرمان المارد الأحمر من اللاعب رمضان صبحي، والذ كان معارًا من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

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وأكد عدلي القيعي، في تصريحات عبر برنامج “ملك وكتابة” والمذاع عبر قناة “الأهلي”، أنَّه كان هناك تخطيطٌ من أجل تأجيل مباريات الزمالك حتى انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي نظمت في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو لعام 2019، من أجل حرمان النادي الأهلي من جهود اللاعب رمضان صبحي، بسبب انتهاء فترة إعارته الأولى من الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أنه يجب أن يكون الفريق جاهزًا دائمًا لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أنَّ الزمالك أراد أن يتيح لنفسه وقتًا من أجل أن تكون هناك فرصة ليعود اللاعب التونسي فرجاني ساسي عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أنَّ القلعة البيضاء تعرضت إلى ضربة موجعة تمثلت في إصابة حارس المرمى محمود جنش، الذي يُعد أهم من اللاعب فرجاني ساسي بالنسبة لنادي الزمالك.

وتابع عدلي القيعي تصريحاته قائلًا إن الأهلي لم يتسلم درع الدوري “2018-19” الذي توج به حتى الآن، مضيفًا: “كان من المفترض أن تقام احتفالية كبرى بأحد الفنادق من أجل تسليم الأهلي درع الدوري، ما مصير هذا الدرع؟”.

يشار إلى أنَّ النادي الأهلي تُوج بلقب الدوري الممتاز لعام 2018 – 2019 للمرة الـ41 في تاريخه بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي الزمالك، إذ أنهى المارد الأحمر مبارياته يوم 28 يوليو الماضي بالفوز على نظيره الأبيض بهدف نظيف.