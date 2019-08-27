موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر الاربعاء 28/8/2019

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق مصر المقاصة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس مصر، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك ومصر المقاصة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق مصر المقاصة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، سوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك ومصر المقاصة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره فريق مصر المقاصة في مسابقة كأس مصر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل بلوغ محطة الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبكل تأكيد يطمح فريق الزمالك في التتويج بلقب كأس مصر في نهاية المطاف، من أجل تعويض جماهيره عن خسارة لقب الدوري المصري الممتاز الذي ذهب لصالح غريمه التقليدي فريق الأهلي قبل جولة وحيدة فقط من النهاية، ولعل السبب الأبرز وراء ذلك كانت هي كثرة تعثرات الفارس الأبيض في الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدوري العام.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أن الفرصة سانحة أمامه في الفترة المقبلة للتصالح مع جماهير القلعة البيضاء، حيث يكفي الفارس الأبيض خلال شهر سبتمبر المقبل التتويج بلقب كأس مصر، إضافة إلى لقب كأس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي فريق الأهلي، وأيضاً التأهل إلى دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهو الأمر الذي سوف يجعل لاعبوا أبناء القلعة البيضاء يعيشون في حالة مثالية للغاية من الناحية المعنوية قبل انطلاقة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأن فريق الزمالك يسعى للسير على نفس خطوات النجاح التي سار عليها في الموسم الماضي، من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه.

ومن المؤكد أن المهمة ستكون صعبة نوعاً ما في بداية الأمر على فريق الزمالك، نظراً إلى قيام مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بتعيين مدرب جديد في منصب المدير الفني للفارس الأبيض خلال الأيام الماضية وهو المدرب الصربي “ميتشو”، على أمل أن يندمج بشكل سريع مع لاعبي الفريق والدوري العام.

على الجانب المقابل، يبدو فريق مصر المقاصة جاهزاً لخوض ذلك التحدي المرتقب أمام فريق الزمالك، وخاصة بعدما استعد الفريق الفيومي جيداً طيلة الأسابيع الماضية رفقة مديره الفني الجديد وهو الكابتن أحمد حسام ميدو.

ويأمل الكابتن أحمد حسام ميدو في تحقيق إنجاز ما مع فريق مصر المقاصة الموسم الحالي، علماً بأن الهدف الرئيسي للفريق الفيومي يتمثل في المشاركة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في الموسم القادم، إضافة إلى محاولة المنافسة بكل قوة على لقب كأس مصر في نسخة الموسم الماضي التي لا تزال غير مكتملة أو حتى نسخة الموسم الجديد.

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