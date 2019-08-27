جورجوس دونيس: رفضت تدريب الأهلي كما فعلت مع الزمالك مرتين

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يواصل مجلس إدارة النادي الأهلي رحلة البحث عن التعاقد مع مدير فني جديدٍ لقيادة الفريق، وذلك بعد أن قررت إدارة “الأحمر” الاستغناء عند خدمات الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب نتائجه السيئة في الفترة الماضية والخروج من كأس مصر.

وقال المدير الفني لنادي باناثينايكوس اليوناني جورجوس دونيس، إن أحد الوسطاء تواصل معه خلال الفترة الماضية، بشأن إمكانية تدريب النادي الأهلي، لكنه رفض العرض، مشيرا إلى أنه رفض عرضًا لنادي الزمالك، أيضًا، من قبل للاستمرار في تجربته الحالية.

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وأضاف المدير الفني لنادي باناثينايكوس اليوناني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء الـ 27 من أغسطس لعام 2019، أنه رفض عرض تدريب النادي الأهلي منذ 10 أيام تقريبا، بعد أن قام أحد الوسطاء بعرض الأمر عليه، مؤكدًا أنَّه رفض في العام الماضي، عرضًا قدمه نادي الزمالك وكذلك عرضًا منه خلال الصيف الجاري لتدريب أبناء ميت عقبة، وذلك من أجل أن يواصل عمله في اليونان.

وعن الأسباب التي دفعته إلى عدم التفكير في تدريب النادي الأهلي، أكد اليوناني جورجوس دونيس: “لقد بدأنا الدوري، ومشروع باناثينايكوس بالكامل في يدي، وأنا رجل صاحب تاريخ طويل في باناثينايكوس”، مضيفًا أنَّه يحترم النادي الأهلي وأنَّه يعلم التاريخ الكبير الذي يمتلكه المارد الأحمر، لكن هذا ليس الوقت المناسب كي يقبل عرض تدريبه.

وتابع المدير الفني لنادي باناثينايكوس اليوناني، بأن هناك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع فريق باناثينايكوس بقيمة مليون دولار، لكنه على الرغم من ذلك فهو لا يرغب في الرحيل عن النادي.

وظهر عدد من الأسماء كعناصر مرشحة لقيادة المارد الأحمر، خلال الفترة الماضية، من بينهم الكرواتي زوران ماميتش، والأوروجوياني خورخي فوساتي، والبرازيلي باولو أتوري.

يشار إلى أنَّ أنطونيو أورتيجا وكيل المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، أكد أنَّ مفاوضات فوساتي مع مسؤولي القلعة الحمراء، تسير بشكلٍ جيدٍ، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنَّ وكيله مهتم للغاية بعرض النادي الأهلي، وأنَّه يأمل في الوقت الراهن أن تنتهي كل الأمور، خلال الأسبوع الجاري.