الأهلي يبدأ تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة كانو سبورت بدوري الأبطال

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يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم تحت قيادة مديره الفني المؤقت محمد يوسف، من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام فريق كانو سبورت من دولة غينيا الإستوائية في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد عبر محطة دور ال64 من عمر المسابقة بعد إقصائه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان، حيث فاز المارد الأحمر ذهاباً بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، ومن ثم كرر فوزه إياباً بنتيجة تسعة أهداف مقابل لا شيء، علماً بأن ملعب برج العرب قد شهد إقامة لقائي الذهاب والعودة.

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وقام الكابتن محمد يوسف بمنح لاعبي فريق الأهلي راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام كاملة بعد نهاية مباراة الإياب أمام فريق اطلع برة، وذلك من أجل تفادي تعرض أي لاعب إلى الإرهاق البدني أو الإصابات التي قد تؤرق الجهاز الفني في المرحلة الهامة المقبلة.

ومن المتوقع عدم قيادة الكابتن محمد يوسف لفريق الأهلي فنياً في المباراة القادمة أمام فريق كانو سبورت، بعدما أكدت العديد من المصادر داخل النادي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع مدير فني أجنبي جديد خلال الساعات القادمة.

وتُقام مباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت في إحدى أيام 13 و14 و15 من شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019، على أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط في نهاية الشهر ذاته، على أن يضمن المتأهل بعد مقعداً له في دور المجموعات في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الفريق الأهلاوي للعودة من جديد إلى منصات التتويج القارية من جديد وتحديداً على صعيد مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتذوق طعم البطولة منذ عام 2013 حينما تُوج بلقبه الثامن في تاريخه إثر فوزه على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، علماً بأن المارد الأحمر قد وصل بعدها إلى المباراة النهائية في مناسبتين ولكنه خسر في المرتين توالياً.

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