رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ “ميدو” قبل اللقاء: “النحاس فوت الماتش للأهلي”.

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أغرى رئيس نادي الزمالك، المدير الفني لمصر المقاصة وهو احد ابناء القلعة البيضاء احمد حسام ميدو، قبل مواجهة الناديين المرتقبة،يوم الاربعاء الموافق 28 من الشهر الجارى، فى لقاء مرتقب بين الزمالك ومصر المقاصة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية موجها كلامه لميدو ” عماد النحاس اعطى الماتش للأهلي، وهيمسك مكان محمد يوسف، أهدى علينا شوية، مبقولكش كده عشان تفوت الماتش”.

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وواصل: “إحنا اللى صنعنا الفرصة انك تبقى مدرب من خلال تدريب الزمالك فى اكثر من مناسبة، مش كل شوية تطلع تقول هكسب الزمالك والكلام ده”.

في سياقا متشابها، عادة ما تكون مواجهات ميدو، كمدير فني، أمام ناديه السابق الزمالك، ذات متعة وخصوصية خاصة، كونه احد افضل اللاعبين الذين مروا على القلعة البيضاء ومن افضل أبناء ميت عقبة وأحد رموزها، ويسعى دائما لتحقيق نتائج إيجابية أمام الفريق الأبيض لإثبات نفسه امام الجميع.

وواجه “العالمي أحمد حسام ميدو” وهو مدير فني، فريقه السابق الزمالك في ثلاث مباريات فقط، وكانت جميعها مع وادي دجلة، ولم يحقق الفوز في أي منها، وكانت نتيجة مباراته الأولى ضد نادي الزمالك، في أثناء توليه مديرا فنيا مع وادي دجلة، بتعادل إيجابي بهدف لمثله.

وعاد الزمالك بالفوز فى المباراة الثانية في الدور الثاني من الموسم نفسه، بهدفين مقابل واحد، وتجددت مواجهة الفريقين فى الموسم الذى يليه، وفاز اصحاب الرداء الابيض “نادى الزمالك” فى هذا اللقاء بفوز كبير بثلاثية نظيفة.