النجم الساحلي يكشف حقيقة رحيل نجمه للأهلي مقابل حل أزمة “كوليبالي”

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كشف نادي النجم الساحلي التونسي بشكل رسمي اليوم الثلاثاء حقيقة رحيل أحد نجومه تجاه النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في مقابل تسوية وضع المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي لحل أزمته مع المارد الأحمر.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اشترط على إدارة النجم الساحلي التخلي عن خدمات الظهير الأيمن التونسي وجدي كشريدة في الميركاتو الصيفي الحالي بدون أي مقابل لصالح القلعة الحمراء.

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وأكدت التقارير أيضاً أن هذه الصفقة سوف تُمثل التعويض المثالي بالنسبة إلى النادي الأهلي، بعدما هرب منه المهاجم “كوليبالي” في شهر مايو من العام قبل الماضي 2017 رغم عدم انتهاء عقده مع الفريق الأهلاوي.

يُذكر أن النادي الأهلي قد تقدم بعدها مباشرة بشكوى رسمية ضد اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما جعل الأخير يفرض عليه عقوبة الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي، على أن يتم رفع العقوبة عن المهاجم الإيفواري في حالة قيامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الذي كان متواجداً في عقده مع النادي الأهلي.

ومن جانبه، لم يكترث نادي النجم الساحلي لكل هذه المشاكل للمهاجم سليماني كوليبالي، وفاجأ الجميع بالتعاقد معه بشكل رسمي في مطلع الصيف الحالي، على أمل أن يتوصل إلى الحل المناسب مع النادي الأهلي لتسوية وضع اللاعب من أجل رفع الإيقاف الدولي عنه.

وفي أول رد فعل من نادي النجم الساحلي على حدوث صفقة تبادلية مع النادي الأهلي تتضمن رحيل وجدي كشريِدة للقلعة الحمراء، شدد “قيس عاشور” المتحدث الرسمي باسم النادي التونسي خلال تصريحات إذاعية له اليوم أن كل هذه الأخبار مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أوضح قيس عاشور أن إدارة ناديه تعمل جاهدة طيلة الفترة الماضية من أجل حل أزمة “كوليبالي” مع النادي الأهلي في أسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على أن كشريدة من الوارد رحيله عن النادي الصيف الحالي ولكن لإحدى الأندية الأوروبية في حالة وصول عرض مغري من أجل شرائه.

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