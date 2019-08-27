قرار هام من اتحاد الكرة المؤقت بخصوص هوية مدرب منتخب مصر القادم

Advertisements

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت اليوم الثلاثاء قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص موعد الإعلان عن هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في المرحلة القادمة، قبل يوم واحد فقط من انعقاد أولى اجتماعات اللجنة المؤقتة التي تُدير المنظومة الرياضية في مصر.

وأكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة أن اجتماع يوم غداً الأربعاء لن يشهد تماماً فتح ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، نظراً إلى كل أعضاء الاتحاد وعلى رأسهم “عمرو الجنايني” رئيس مجلس الإدارة المؤقت في دراسة ذلك الملف بعناية شديدة.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم سوف يُناقش ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في اجتماعه بعد المقبل، على أن يُقام اجتماعه القادم مساء يوم غداً الأربعاء من أجل مناقشة العديد من الملفات الساخنة الأخرى على طاولة اتحاد الكرة.

وشدد المصدر أيضاً على أن اجتماع مساء يوم غداً الأربعاء سوف يستمر إلى ساعة متأخرة من الليل لكثرة الملفات التي سوف يتم مناقشتها، مما يعني بالتالي عدم قيام اتحاد الكرة بعقد مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماع مثلما كان الحال دائماً، على أن يتم نشر كافة القرارات الصادرة عن الاجتماع عبر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم سواء بعد نهاية الاجتماع أو في صباح يوم الخميس كحد أقصى.

ويأتي في مقدمة الملفات التي سوف يُناقشها الاتحاد المصري لكرة القدم مساء يوم الأربعاء هو شكل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2019 / 2020، وخاصة بعدما تم إلغاء الهبوط بشكل رسمي من الموسم الماضي، مما يعني أن مسابقة الدوري العام سوف تُنظم بتواجد 21 نادياً الموسم الجديد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن اتحاد الكرة المؤقت سوف يكون مسؤولاً أيضاً عن تنظيم مسابقة الدوري العام بشكل منظم مثلما هو الحال في كل أنحاء العالم، أي أن المسابقة لا تستغرق سوى 9 أشهر فقط لا غير كحد أقصى مع ضرورة وجود فترة الراحة الشتوية إضافة إلى فترات التوقف الدولي المختلفة.

ومن المؤكد أن مسابقة الدوري المصري الممتاز سوف تكون مختلفة في الموسم الحالي، وخاصة بعدما رحل عامر حسين عن رئاسة لجنة المسابقات المسؤولة عن التنظيم، مما يجعل هناك إمكانية لإقامة مباريات كل جولة على مدار يومين أو 3 كحد أقصى مثلما هو الحال في الدوريات الكبرى وليس على مدار أسبوع كامل مثلما كان يفعل عامر حسين.

إقرأ أيضاً: النجم الساحلي يكشف حقيقة رحيل نجمه للأهلي مقابل حل أزمة “كوليبالي”