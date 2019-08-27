مصادر فرنسية تؤكد إصرار برشلونة على ضم نيمار الصيف الحالي

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كشفت مصادر صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن نادي برشلونة الإسباني لا يزال لديه إصرار كبير للغاية، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية اليوم أن إدارة النادي الكتالوني بدأت تُمارس ضغطاً هائلاً على مسؤولي نادي باريس سان جيرمان في الساعات الماضية، حتى ينجحوا في الحصول على موافقة النادي الفرنسي بالتخلي عن “نيمار” في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت إلى أن وفد آخر من إدارة نادي برشلونة قد تواجد أيضاً في الساعات الماضية في منزل النجم البرازيلي نيمار جونيور، وذلك لمحاولة التوصل إلى اتفاق معه ومع والده بخصوص كافة تفاصيل العقد الذي سوف يربط بين الطرفين انطلاقاً من الموسم الحالي.

وشددت أيضاً على أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي تبدو مهتمة نوعاً ما بالعرض الأخير المقدم من طرف البارسا، وخاصة في ظل الجميع داخل النادي الفرنسي في بيع النجم نيمار جونيور الصيف الحالي رغم الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق الباريسي مؤخراً.

ومن المؤكد أن بيع “نيمار” في الوقت الراهن سوف يعود بالأموال الطائلة على نادي باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي قد يسمح له بتعزيز تشكيلته بعدة صفقات مدوية قبل موعد إغلاق أبواب الميركاتو في مطلع شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019 وذلك تحديداً في اليوم الثاني من عمر الشهر.

وأصبح الطريق ممهداً الآن أمام برشلونة لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، نظراً إلى الانسحاب المفاجئ من جانب غريمه التقليدي نادي ريال مدريد الإسباني من المفاوضات، إضافة إلى عدم اقتناع نادي يوفنتوس الإيطالي بالقيمة المالية المطلوبة للظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور، حيث اشترط باريس سان جيرمان الحصول على 222 مليون يورو.

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