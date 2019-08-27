صحيفة أسبانية تعلن نبأ سار لعشاق ريال مدريد

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بعد تعافيه من إصابةٍ حرمته من المشاركة في أول جولتين بالدوري الإسباني، تترقب جماهير “النادي الملكي” ريال مدريد، الظهور الرسمي الأول للاعب البلجيكي إيدين هازارد، الوافد الجديد على فريقها.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أنَّ البلجيكي إيدن هازارد قد يتواجد في قائمة النادي الملكي، في لقاء مضيفه فياريال، مشيرة إلى أنَّ هازارد يتعافى بشكلٍ جيدٍ، ويسير بشكلٍ أسرع للتعافي والعودة إلى الملاعب، وأنَّه قد يُشارك في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد المقبل.

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من جانبه، عبَّر الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، عن تفاؤله بشأن لحاق هازارد بمباراتي “الشياطين الحمر” المقبلتين، أمام سان مارينو، واسكتلندا، في السادس والتاسع من شهر سبتمبر المقبل، وأكد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، في تصريح صحفي أنَّه يشعر تجاهه إيدن هازارد بشعور إيجابي، لأنَّه يريد اللعب دائمًا.

وتابع المدرب الإسباني، بأن اللاعب إيدن هازارد يتعافى من الإصابة بسرعةٍ وبشكلٍ جيد، وأنَّه إذا لعب ضد فياريال فيمكننا الاعتماد عليه.

يشار إلى أن اللاعب هازارد انضم لصفوف النادي الملكي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك بمقابل 100 مليون يورو، تعرض إلى إصابة عضلية في أثناء التدريبات، قبيل مواجهة النادي الملكي وفريق سيلتا فيجو، في الأسبوع الأول من الدوري الإسباني.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد أربع نقاط بفوز وتعادل، حيث تمكن النادي الملكي من الفوز على فريق سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحدٍ، كما تعادل الملكي مع فريق بلد الوليد بهدفٍ لكلٍ منهما في الجولة الثانية.