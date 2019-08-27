النادي الأهلي يتمم اتفاقه مع المدرب الأجنبي الجديد

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بعد البحث الطويل والمستمر من قبل لجنة التخطيط بالنادى الاهلى، أعلنت قناة النادي الأهلي الرسمية من قليل عن إتمام النادي اتفاقه مع المدير الفني الأجنبي الجديد، ليتولى قيادة الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة من الموسم الجديد 2019-2020، قبل انطلاقه يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وكشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه عبر شاشة قناة الاهلى “كلام في الميديا”، أن أمير توفيق ذهب إلى إحدى الدول الأوروبية للاتفاق مع المدرب الجديد، وأن الاتفاق تم بالفعل مع تبقي بعض الرتوش الأخيرة والإجراءات التعاقدية.

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وقال هشام، أن إتمام الاتفاق على تلك الإجراءات البسيطة تفصل النادي عن الإعلان الرسمي، متابعًا: “قد يكون الإعلان في أي وقت، ربما خلال الساعات القليلة المقبلة ترقبوا الإعلان الرسمي عن المدرب “.

وأضاف الإعلامي بقناة القلعة الحمراء:” أن أمير توفيق لم يسافر إلى ألمانيا أو اليونان كما يردد البعض، وإنما ذهب مسافرا إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى”، مشددا : المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء سيكون صاحب اسم كبير ومسيرة مكللة بالانجازات والبطولات ، بالإضافة إلى كونه مناسبًا للغاية حتى يقود الفريق إلى تحقيق البطولات لما يحمل من خبرات:.

وواصل طه اسماعيل مع لجنة التخطيط للكرة في الأهلي،اجتماتها المتكررة، للبحث عن اختيار مدير فني جديد يتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة، والذى يتماشى مع خطة الفريق للموسم المقبل وهى حصد جميع البطولات التى ينافس عليها الفريق وخاصة دورى أبطال افريقيا للموسم المقبل موسم 2019_2020،

وقامت اللجنة بالبحث عن السير الذاتية لأكثر من مدير فنى اجنبى من مدارس كروية مختلفة على مستوى ، وبدأت في اختيار الخمسة الأفضل وفقًا للمعايير التى حددها رئيس النادى الاهلى الكابتن محمود الخطيب، بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

ومن المقرر، أن تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي ما تزال في حالة انعقاد وبحث مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تستطيع توفير البدائل المتميزة قبل الاجتماع الذى من المقرر انعقاده مع رئيس النادى الاهلى الكابتن محمود الخطيب، لعرض ملف مِنْ استقر عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل الدخول فى مرحلة التفاوض معهم.