7 أسماء مرشحة لقيادة المنتخب المصري.. تعرف عليها

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أعلن المتحدث الرسمي باتحاد كرة القدم المصري أسامة إسماعيل، إن مجلس إدارة الجبلاية، لا يستطيع خلال الوقت الراهن أن يحدد موعداً للإعلان عن اسم المدرب القادم المرشح لقيادة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

يتولى خلال الوقت الراهن عمرو الجنايني رئاسة اتحاد كرة القدم المصري بصورة مؤقتة، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موافقته على تعيين لجنة خماسية من أجل إدارة شؤون الكرة المصرية خلال الفترة القادمة.

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وأضاف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات له عبر القناة الفضائية “صدى البلد”، “إن الأولويات خلال الوقت الراهن عند اتحاد كرة القدم المصري، هو ملف الدوري المصري، بسبب ضيق الوقت، واقتراب الموسم الجديد على البداية”.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم “كل ما تردد خلال الوقت الراهن عن تحديد اتحاد كرة القدم المصري موعداً من أجل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري الأول لكرة القدم تعد أنباء غير صحيح، كما أن اتحاد كرة القدم المصري حريص خلال الفترة الراهنة على عدم إعلان أي موعد حتى يتم الإنتهاء مع كافة المفاوضات بشكل نهائي مع المدرب القادم لقيادة المنتخب المصري الأول لكرة القدم”.

أما بالنسبة إلى أسماء المرشحين من أجل تولي الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، فقد رد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري قائلاً :”سبق، وأن أعلن عمرو الجنايني عن تواجد 6 أو 7 مرشحين من أجل قيادة المنتخب المصري، والعدد لم يُقلص”، وأضاف، “سوف يشهد الاجتماع المقرر له مساء اليوم الأربعاء مناقشة ملف المدرب من خلال العمل على وضع عدد من المعايير، والإعلان عن أسماء المرشحين”.

قاد خافيير أجيري المدرب المكسيكي المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال الفترة السابقة، قبل أن يستقر الاتحاد المصري لكرة القدم السابق تحت رئاسة هاني أبو ريدة على إقالته عقب خروج المنتخب المصري مبكراً من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الدور الـ 16 بعد مواجهة مع منتخب جنوب إفريقيا، وقد تم تنظيم البطولة القارية على الأراضي المصرية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن عدد من المدربين المصريين قد دخلوا دائرة قيادة المنتخب الوطني المصري خلال الفترة السابقة، يأتي من أبرزهم المرشحين لقيادة المنتخب المصري حسن شحاتة المدرب الفني للمنتخب السابق حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال، وأحمد حسام “ميدو”.

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