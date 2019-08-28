النجم الساحلي يفاوض الأهلي لإنهاء أزمة الهارب كوليبالي

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أعلنت الصفحة الرسمية لنادي النجم الساحلي، في بيانٍ منه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنَّ النادي التونسي توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الأهلي بخصوص ملف اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، مشيرًا إلى أنَّ إدارة النجم تنتظر استكمال بقية الإجراءات القانونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي قيس عاشور، إنَّ إدارة نادي النجم الساحلي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي القلعة الحمراء، وذلك من أجل التوصل إلى حلٍ نهائي وإنهاء أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الساحلي.

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وأضاف المتحدث الرسمي للنجم الرياضي الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، أن ناديه تمكن من التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، سواء كان من جانب الأهلي أو نادي النجم الساحلي، مؤكدًا أنَّ النجم الساحلي سوف يحصل على توقيع رسمي من النادي الأهلي؛ ليكون اللاعب سليماني كوليبالي من حقه المشاركة رسميًا مع النادي التونسي، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، رفض المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي، التحدث عن أي تفاصيل عن الصفقة، وكذا التفاصيل المادية من حسث المبلغ الذي سيحصل عليه مسؤولو القلعة الحمراء، مؤكدًا أنَّه لن يذكر أي تفاصيل مادية؛ لأنَّها لن تفيد الجماهير.

يشار إلى أنَّ الإيفواري سليماني كوليبالي انضم إلى صفوف النجم الرياضي الساحلي عقب فسخ تعاقده مع فريق “بارتيك ثيسل” الاسكتلندي، والذي لعب ضمن صفوفه منذ شهر أغسطس الماضي، ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط، وبعدها تعرض اللاعب الإيفواري إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي، عقب انضمامه إلى فريق النجم الساحلي.

كان اللاعب سليماني كوليبالي انضم إلى صفوف النادي الأهلي في يناير عام 2017، وقضى نحو أربعة أشهر مع الفريق قبل أن يهرب إلى الخارج، وبعدها لجأ مسؤولو النادي الأهلي إلى التقدم بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.