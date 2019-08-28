مباريات اليوم .. الزمالك والمقاصة في كأس مصر وأياكس في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 إقامة العديد من المباريات المثيرة على مستوى جميع المسابقات في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء.

وتُقام اليوم مباراة وحيدة في مسابقة كأس مصر، كما تُقام بقية مباريات الإياب للدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإضافة إلى ذلك تُقام بقية مباريات إياب الدور ربع النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

غوانغجو الصيني / كاشيِما أنتِلرز الياباني، دوري أبطال آسيا، ذهاب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق عبدالناصر السهلي، قناة “الكأس القطرية” الثالثة المشفرة، المعلق مصطفى علوان، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

ليل / سانت إيتيان، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

نيس / أولمبيك مارسيليا، الدوري الفرنسي، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الكويت الكويتي / الشرطة العراقي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق فهد عبدالرحمن، الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك / مصر المقاصة، كأس مصر، الدور ربع النهائي، قناة “أون سبورت” الأولى المجانية، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

لينكولن سيتي / إيفرتون، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور الثاني، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أياكس أمستردام الهولندي / أبويل نيقوسيا القبرصي، دوري أبطال أوروبا، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، قناة “بي إن سبورت” الأولى المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

سلافيا براغ التشيكي / كلوج الروماني، دوري أبطال أوروبا، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوكا جونيورز الأرجنتيني / ليغا دي كويتو الإكوادوري، كوبا ليبرتادوريس، إياب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت القاهرة.

إنترناسيونال البرازيلي / فلاميِنغو البرازيلي، كوبا ليبرتادوريس، إياب الدور ربع النهائي، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: مصادر فرنسية تؤكد إصرار برشلونة على ضم نيمار الصيف الحالي