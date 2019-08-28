تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق مصر المقاصة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

تنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك ومصر المقاصة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن أولاً قائمة الزمالك الحاضرة في مباراة الليلة أمام نظيره فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني / محمود علاء / حمدي النقاز / محمودي حمدي الونش / محمد عبد الشافي / حازم إمام / عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / محمد عنتر / محمود عبد العزيز / محمود عبد الرازق شيكابالا / أشرف بنشرقي / كريم بامبو / محمد أوناجم / إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الزمالك في مباراة الليلة أمام نظيره فريق مصر المقاصة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / محمود عبد الرازق شيكابالا / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الصربي ميتِشو.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة انطلاقته القوية في الفترة الماضية، بعدما نجح في عبور محطة دور ال64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بنجاح عقب إقصائه فريق ديكيداها الصومالي المغمور، ليجد نفسه على بُعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى دور المجموعات.

ومن جانبه، يطمح فريق مصر المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، وخاصة وأنها ستكون أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد أحمد حسام ميدو.

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