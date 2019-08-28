الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين .. الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم انطلاقة مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م، وذلك بداية من مساء يوم غداً الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 حتى يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس 2019.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بالجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك من خلال استعراض موعد مباريات الجولة بالكامل، إضافة إلى القنوات الناقلة لكل مباراة، وأيضاً المعلق الخاص الذي سوف يتولى التعليق على المباريات.

Advertisements

وكانت الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين قد أبانت نوعاً ما عن هوية المتنافسين على اللقب في الموسم الحالي، وبكل تأكيد لن يخرج اللقب من يد كلاً من فريق النصر حامل لقب الموسم الماضي، أو فريق الهلال حامل لقب الموسم قبل الماضي، فيما يبدو فريق الاتحاد عازماً على المنافسة بقوة هذه المرة.

ومن جانبه، يمتلك فريق الأهلي كافة المقومات للدخول ضمن دائرة المرشحين للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي، إلا أن بدايته المتعثرة في مطلع الموسم الجاري جعلته خارج كل التوقعات بنسبة كبيرة.

ومن المقرر أن تؤجل مباراة الاتحاد والتعاون عن الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب خوض العميد مباراة إياب دور ال32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام مضيفه فريق العهد اللبناني، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وإليكم الآن كافة التفاصيل المتعلقة بالجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الموعد والقنوات الناقلة والمعلقين:

العدالة / ضمك، الخميس 29 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD1 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الفيحاء / الحزم، الخميس 29 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD2 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب / الفيصلي، الجمعة 30 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD2 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة / أبها، الجمعة 30 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD+1 المجانية، المعلق مشاري القرني، الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفتح / النصر، الجمعة 30 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD1 المجانية، المعلق بلال علام، الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / الأهلي، السبت 31 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD1 المجانية، المعلق فهد العتيبي، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الهلال، السبت 31 أغسطس 2019، قناة KSA Sport HD2 المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: محمد النني في أزمة قبل أيام قليلة من إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي