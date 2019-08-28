إيفان راكيتيتش .. حلقة الوصل الأخيرة في مسلسل نيمار وبرشلونة !

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بات مسلسل انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور من صفوف ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على مشارف الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الأربعاء.

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن السبب الرئيسي وراء اقتراب حسم الصفقة، هو النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد موافقته على الدخول ضمن هذه الصفقة التبادلية التي سيرحل بموجبها إلى العاصمة الفرنسية باريس انطلاقاً من الصيف الحالي.

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وأشارت إلى إدارة برشلونة برئاسة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو كانت ترغب في إقحام النجم الفرنسي الشاب “عثماني ديمبيلي” بدوره في الصفقة التبادلية مع دفع مبلغ 120 مليون يورو فقط للنادي الفرنسي، إلا أن وكيل أعمال اللاعب “ديمبيلي” رفض تماماً فكرة رحيل لاعبه إلى الفريق الباريسي، حتى وإن كان ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط لا غير.

وشددت أيضاً على أن العرض الخامس الذي قدمه البارسا مساء يوم أمس الثلاثاء لا يزال قائماً، وهو دفع مبلغ 170 مليون يورو إلى نادي باريس سان جيرمان على دفعتين، ولكن مع تحسين ذلك العرض من خلال بيع “راكيتيتش” بشكل نهائي للفريق الباريسي الصيف الحالي.

ومن المرجح أن يُساهم ذلك التطور الجديد في المفاوضات بين الناديين إلى سرعة حسم هذه الصفقة التي طال انتظارها من طرف عشاق نادي برشلونة، وخاصة في ظل حاجة الفريق الكتالوني في الوقت الحالي لخدمات النجم البرازيلي نيمار جونيور.

وعانى فريق برشلونة بشكل واضح للغاية في مطلع الموسم الحالي من عامل الإصابات على مستوى خط الهجوم، حيث لم ترحم الإصابة أي نجم حتى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مما جعل البارسا فقيراً خارج أرضه في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني بعكس الجولة الثانية التي فاز فيها بخماسية مقابل هدفين على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس.

ومن جانبها، تعلم إدارة النادي الكتالوني جيداً أن اليوم ستُحسم الأمور بشكل نهائي، وخاصة بعدما قدمت 5 عروض رسمية لإدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي طيلة الأسابيع الماضية.

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