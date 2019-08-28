برشلونة يضع آماله على توماس توخيل لحسم صفقة نيمار

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني قد وضع كل آماله على الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حسم ملف التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو قدمت سادس عروضها لنادي باريس سان جيرمان في الساعات القليلة الماضية، وذلك في إطار سعيها للظفر بخدمات “نيمار” بأي وسيلة ممكنة في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت إلى أن ذلك العرض السادس يشمل دفع البارسا مبلغ 120 مليون يورو للنادي الفرنسي، إضافة إلى انتقال كلاً من النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش على سبيل البيع النهائي، والنجم الفرنسي عثماني ديمبيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط إلى صفوف الفريق الباريسي الصيف الحالي.

وشددت أيضاً على أن المشكلة تكمن الآن في اللاعب الفرنسي “ديمبيلي” بعدما وافق زميله “راكيتيتش” على خطوة الرحيل عن جدران قلعة الكامب نو، إلا أن النجم الفرنسي الشاب رفض تماماً فكرة الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو حتى البيع النهائي، بسبب رغبته في إثبات نفسه مع فريق برشلونة في السنوات القادمة.

ومن جانبها، تأمل إدارة نادي برشلونة في قيام المدرب الألماني توماس توخيل بمحاولة التأثير على عثماني ديمبيلي، نظراً إلى العلاقة الجيدة التي تجمع بينهما بعدما عمل كلاهما سوياً في نادي بوروسيا دورتموند الألماني في السنوات القليلة الماضية.

ويبدو العرض السادس الذي قدمه برشلونة مغرياً بالنسبة إلى نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجلس إدارته القطري ناصر الخليفي، وخاصة في ظل حاجة الفريق الباريسي لتدعيم صفوفه بالعناصر البديلة في حالة رحيل النجم نيمار جونيور.

ومن المؤكد أن ذلك المسلسل الطويل سوف ينتهي مساء اليوم الأربعاء مثلما أكد نادي باريس سان جيرمان يوم أمس الثلاثاء، على ألا يكون هناك حلقات إضافية مثيرة ربما قد تمتد حتى اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد المخصص لغلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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