قرار جديد من الخطيب بخصوص مستقبل “وليد أزارو”

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مغربية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد اتخذ قراراً جديداً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص مستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو مع المارد الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “المنتخب” المغربية أن مجلس إدارة القلعة الحمراء قرر التخلي عن فكرة رحيل وليد أزارو عن جدران قلعة النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، نظراً لعدم وصول أي عرض رسمي مناسب له في الآونة الأخيرة مثلما كان يطمح النادي.

Advertisements

وأشارت إلى أن الأهلي سوف يكون مضطراً للإبقاء على مُهاجمه المغضوب عليه من طرف جماهير القلعة الحمراء حتى الميركاتو الشتوي القادم أي شهر يناير من مطلع العام المقبل 2020، على أمل أن يتم تسويق اللاعب بشكل جيد خلال الدور الأول من الموسم الحالي، ليتمكن بالتالي من تلقي العروض من جانب الأندية الصغيرة في قارة أوروبا.

وشددت أيضاً على أن مشاركة “أزارو” بصفة أساسية مع الفريق الأهلاوي في المرحلة القادمة تبدو محل شك بنسبة كبيرة، وخاصة في ظل حالة تراجع المستوى الرهيب التي يُعاني منها النجم المغربي منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة.

يُذكر أن جماهير النادي الأهلي كانت قد هاجمت وليد أزارو بقوة خلال المباراة الماضية لفريق الأهلي التي فاز فيها على حساب ضيفه فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان بتسعة أهداف مقابل لا شيء، مما جعل اللاعب نفسه لا يرغب في البقاء مع النادي الأهلي أكثر من ذلك.

ولا يزال عقد المهاجم المغربي “أزارو” ممتداً مع المارد الأحمر حتى صيف عام 2021، مما يعني صعوبة التخلص منه بهذه السهولة التي تتوقعها جماهير القلعة الحمراء، بسبب بحث جميع الأندية عن مهاجمين من الطراز الرفيع وأصحاب قدرات تهديفية عالية بعكس ما هو عليه الحال مع وليد أزارو.

ويتواجد اللاعب حالياً في موطنه المغرب رفقة منتخب بلاده بعدما تم استدعائه تمهيداً للمشاركة في فترة التوقف الدولي القادمة من طرف المدير الفني الجديد لأسود الأطلس “وحيد خليلوزيتش”.

إقرأ أيضاً: برشلونة يضع آماله على توماس توخيل لحسم صفقة نيمار