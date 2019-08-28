طارق العشري يكشف كيفية اختيار مدرب منتخب مصر القادم

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كشف الكابتن طارق العشري المدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود اليوم الأربعاء كيفية اختيار المدير الفني القادم للمنتخب الوطني المصري المرحلة القادمة، لكي يكون البديل المناسب بعد إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري إثر فشله في النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا.

وأكد الكابتن طارق العشري خلال تصريحات إذاعية له اليوم أن الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت برئاسة عمرو الجنايني يجب عليه أن يدرس بعناية شديدة ملف اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار الكابتن طارق العشري إلى أن مصر بها مواهب كثيرة للغاية في عالم التدريب، والتي تتمثل في الأجيال الصاعدة الجديدة مثل كلاً من عماد النحاس وإيهاب جلال، أو أجيال الخبرات مثل كلاً من حسن شحاتة وطلعت يوسف ومختار مختار وأيضاً حسام البدري.

وشدد “العشري” في ختام حديثه على أن المدير الفني القادم لمنتخب مصر يجب أن يكون صاحب شخصية قوية جداً لكي يستطيع التعامل مع اللاعبين سواء المحليين أو خاصة المحترفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن اتحاد الكرة يجب عليه اختيار ذلك المدرب بناءً على معايير واضحة للغاية، من خلال الحيادية التامة في الاختيار والابتعاد عن المجاملات وأصحاب المصالح.

يُذكر أن الكابتن طارق العشري يُعد بدوره ضمن قائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري مثله مثل الكابتن حسام حسن، علماً بأن الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت سوف يعمل على حسم ذلك الملف في أسرع وقت ممكن قبل انطلاقة رحلة أحفاد الفراعنة في التصفيات سواء المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 أو حتى المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

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