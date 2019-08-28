منتخب اليد يطيح بمحاربى الصحراء منتظرا انجولا او المغرب فى النهائى

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فاز المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى المباراة النهائية على حساب محاربى الصحراء ببطولة دورة الألعاب الإفريقية المقامة الثانية عشرة، التي تنظمها مدينة الرباط المغربية، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، من أجل أن يلعب على الذهبية.

وفي مباراة نصف النهائي بمدينة كازبلانكا، نجح المنتخب الوطني فى الفوز على نظيره المنتخب الجزائري في مباراة ما قبل النهائى ، بنتيجة 40 -23 ليتأهل الفراعنة إلى النهائي.

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وانتهى وقت الشوط الأول بتفوق كاسح للمنتخب بنتيجة 21-12، قبل أن يستكمل اللقاء محققا المنتخب فوزا ثمينا للغاية.

وينتظر المنتخب الوطنى الفائز من مباراة المغرب وانجولا لملاقاته فى مباراة النهائي غدًا الخميس في مدينة كازبلانكا، يذكر ان المنتخب الوطنى يخوض النهائى غدا الخميس للحفاظ على اللقب الذى حققه فى النسخة الماضية.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في تصدره للمجموعة الأولى، بعد الفوز فى ثلاث مباريات وتحقيق 3 انتصارات في دور المجموعات على حساب كل من، وزامبيا بنتيجة 42-23 ،غينيا بنتيجة 42-22، وعلى المنتخب المغربي صاحبة الارض والجمهور في أخر لقاءات الدور الأول بنتيجة 32-27.

وينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة وأنجولا والمغرب صاحبة الارض.