وكيل عثمان ديمبلي: اللاعب باق مع برشلونة 100%

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شدد وكيل عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، موسى سيسوكو، على أن الجناح الفرنسي مستمر مع البلاوجرانا، ولا ينوي الرحيل عن كتالونيا.

وكان اسم ديمبيلي مطروحا بقوة خلال الفترة الماضية؛ للدخول في صفقة انتقال نيمار جونيور من باريس سان جيرمان إلى برشلونة، لكن موكله نفي ذلك.

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وصرّح سيسوكو لمحطة “تيليفوت” الفرنسية: “ديمبيلي سيبقى في برشلونة بنسبة 100%”.

وأكد: “ليس هناك إمكانية لمغادرته، إنه يريد الاستمرار مع برشلونة وتحقيق الانتصارات”.

وعن الدخول في صفقة نيمار قال: “هذا الأمر لا يشغلنا”.

عثمان ديمبيلي صاحب الـ (22 عاما) حضر إلى برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 125 مليون يورو، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وطرحت العديد من التقارير الصحفية إمكانية إدخال برشلونة لـ ديمبيلي في صفقة نيمار، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن لاعبه البرازيلي وتخفيض المقابل المادي.

وعانى ديمبيلي من أزمات مع إدارة برشلونة في الفترة الماضية، إذ تغيّب عن حصة علاجية للتعافي من إصابته، وسافر لزيارة عائلته في فرنسا، مما فتح عليه نيران الصحافة الكتالونية.