قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا .. الموعد والقنوات الناقلة والتصنيف

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يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإجراء مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 في إمارة موناكو الفرنسية، على أن يعقب القرعة مباشرة حفل توزيع جوائز الأفضل للموسم الماضي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمراسم القرعة، وأيضاً التصنيف الخاص بالأندية المشاركة في مراسم القرعة.

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وإليكم الآن موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

تبدأ مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا انطلاقاً من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019، على أن ينطلق الأستوديو التحليلي الخاص بالقرعة بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

والآن سوف نستعرض لكم القنوات الناقلة لمراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

ستكون مراسم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك تحديداً عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية التي سوف تتكفل بتغطية كافة فعاليات القرعة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن التصنيف الخاص بالأندية المشاركة في مراسم قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

التصنيف الأول: ليفربول الإنجليزي “حامل اللقب” / تشيلسي الإنجليزي / برشلونة الإسباني / مانشستر سيتي الإنجليزي / يوفنتوس الإيطالي / بايرن ميونخ الألماني / باريس سان جيرمان الفرنسي / زينيت سان بطرسبرج الروسي.

التصنيف الثاني: ريال مدريد الإسباني / أتلتيكو مدريد الإسباني / بوروسيا دورتموند الألماني / نابولي الإيطالي / شاختار الأوكراني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي / أياكس أمستردام الهولندي / بنفيكا البرتغالي.

التصنيف الثالث: أولمبيك ليون الفرنسي / باير ليفركوزن الألماني / سالزبورج النمساوي / أولمبياكوس اليوناني / كلوب بروج البلجيكي / فالنسيا الإسباني / إنتر الإيطالي / دينامو زغرب الكرواتي.

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي / جينك البلجيكي / غلطة سراي التركي / لايبزيغ الألماني / سلافيا براغ التشيكي / النجم الأحمر الصربي / أتالانتا الإيطالي / ليل الفرنسي.

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