تعرف على... مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أغسطس والقنوات الناقلة

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إليكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس لعام 2019، والقنوات الناقلة التي تقام العديد من المباريات الكروية الهامة اليوم الخميس، ويأتي أبرز تلك المباريات مباراة نادي شباب الأردن، ونادي النجم الساحلي بالبطولة العربية، ومباراة مصر وإيطاليا بنصف نهائي مونديال الكرة الطائرة للناشئين، إلى جانب إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”، بدور ذهاب دور الـ32، بين نادي شباب الأردن، ونادي النجم الساحلي التونسي، حيث تقام فعاليات المباراة اليوم في تمام الـ 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة الـ 7 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الـ 8 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتذاع اليوم المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية

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يواجه اليوم الخميس نادي القوة الجوية العراقي، نادي السالمية الكويتي، حيث تقام المباراة في تمام الـ 6 مساءاً بتوقيت القاهرة، والـ 7 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والـ 8 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصرياً عبر قناة أبوظبي الرياضية 2.

الدوري السعودي

خلال فعاليات مباريات اليوم الخميس بالدوري السعودي بالجولة الثانية، ويواجه نادي العدالة، نادي ضمك، حيث تقام فعاليات المباراة في تمام الـ 6 إلا ربع مساءاً اليوم بتوقيت القاهرة، والـ 7 إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والـ 8 إلا ربع مساءاً بتوقيت الإمارات.، كما تقام اليوم مباراة نادي الفيحاء، ونادي الحزم، تقام المباراة في تمام الـ 7 والثلث مساءاً بتوقيت القاهرة، والـ 8 والثلث مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والـ 9 والثلث مساءاً بتوقيت الإمارات.

الدوري التونسي

تقام اليوم مباريات الدوري التونسي، فعاليات الجولة الثانية حيث يواجه نادي اتحاد بن قردان، نادي شبيبة القيروان، التي تقام المباراة في تمام الـ 5:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية .

دوري نجوم قطر

تقام اليوم مباريات دوري نجوم قطر خلال مباريات الجولة الثانية، نادي الوكرة، ونادي قطر، التي تقام المباراة في تمام 4:10 مساءاً اليوم بتوقيت القاهرة، و5:10 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، و6:10 مساءاً بتوقيت الإمارات، كما يواجه نادي الدحيل، النادي العربي، في المباراة تبدأ فعالياتها في تمام الـ 6 والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والـ 7 والثلث مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، واـ 8 والثلث مساءاً بتوقيت الإمارات، وتذاع تلك المباراة الكروية حصرياً عبر “قناة الكأس”.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

تقام اليوم في إطار بطولة العالم للأندية لكرة اليد يواجه سيدني الأسترالي، فريق توباتي البرازيلي، تقام المباراة في تمام 11:15 صباح اليوم بتوقيت القاهرة، و12:15 ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، و1:15 مساءاً بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10، كما يواجه فريق نيويورك سيتي، فريق الدحيل القطري، تقام المباراة في تمام 1:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و2:30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، و3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 إلى 10،كما يواجه فاردار المقدوني، وفريق كييل الألماني، تقام المباراة في تمام الـ 4 والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والـ 5 والثلث مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والـ 6 والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات، بالدور نصف النهائي.

كما يواجه نادي الوحدة السعودي، نادي برشلونة الإسباني، حيث تقام المباراة في تمام الـ7 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والـ 8 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت الإمارات، في الدور نصف النهائي.

بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عاماً

تقام اليوم مباريات في فعاليات بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا حيث يواجه المنتخب مصر، المنتخب الإيطالي، حيث تقام فعاليات المباراة الرياضية في تمام الـ 8 مساءاً اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الـ 9 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والـ 10 مساءاً بتوقيت الإمارات، في الدور نصف النهائي.

موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم الخميس فعاليات سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، في تمام الـ 6 مساء اليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019 بتوقيت القاهرة، والـ 7 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والـ 8 مساءاً بتوقيت الإمارات.

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