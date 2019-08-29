اتحاد الكرة يكشف رسمياً موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الخميس عن موعد مباراتي الدور نصف النهائي في مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م، بعدما نجح فريق الزمالك في حجز مقعده في المربع الذهبي إثر إقصاء فريق مصر المقاصة من الدور ربع النهائي مساء يوم أمس الأربعاء.

وأكدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة نصف النهائي ستكون بين الزمالك والاتحاد السكندري في مساء يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 على ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ولا تزال هناك مباراة أخيرة في الدور ربع النهائي ستجمع بين بيراميدز وحرس الحدود مساء يوم غداً الجمعة، على أن يلتقي الفائز منهما في الدور نصف النهائي مع فريق بتروجيت في مساء يوم الإثنين القادم الموافق 2 سبتمبر 2019 على ملعب بتروسبورت مجدداً.

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