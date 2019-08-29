مهاجم تونسي على رادار الأهلي لخلافة وليد أزارو

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الخميس أن أحد لاعبي خط الهجوم التونسيين قد دخل ضمن دائرة اهتمامات مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل تعويض الرحيل المرتقب للنجم المغربي وليد أزارو سواء الصيف الحالي أو في الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد المصدر أن الكابتن محمود الخطيب بات لا يرغب في تواجد وليد أزارو مرة أخرى داخل صفوف فريق الأهلي، نظراً إلى تراجع مستواه بشكل ملفت للغاية منذ الموسم الماضي وحتى الآن، مما جعل جماهير القلعة الحمراء تُهاجمه بقوة طيلة الأسابيع الماضية.

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وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد عُرض عليه خدمات المهاجم التونسي فراس شواط لاعب نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من طرف أحد وكلاء اللاعبين، ليبدأ الكابتن محمود الخطيب دراسة ذلك الملف بعناية شديدة من أجل تعويض “أزارو”.

وشدد أيضاً على أن النادي الأهلي لا يزال لم يتقدم بأي عرض رسمي حتى هذه اللحظة لنادي الصفاقسي التونسي من أجل شراء المهاجم “شواط”، علماً بأن المارد الأحمر سوف يجد منافسة شرسة من طرف نادي الحزم السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب ذاته الصيف الحالي.

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