رسمياً: الكشف عن موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا

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كشف نادي كانو سبورت من دولة غينيا الاستوائية اليوم الخميس بشكل رسمي عن موعد مباراته القادمة أمام ضيفه فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات ذهاب دور ال32 في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 م.

وأكد مسؤولو كانو سبورت أن مباراة الذهاب أمام الأهلي ستُقام في يوم 14 سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019 على أرض دولة غينيا الاستوائية، على أن يتم تحديد موعد انطلاقة المباراة قبلها بأسبوع تقريباً.

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ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وكانو سبورت في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، ولكن على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

يُذكر أن المارد الأحمر كان قد أقصى فريق اطلع برة من دولة جنوب السودان من دور ال64، بعدما فاز عليه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ومن ثم كرر الفوز عليه إياباً بتسعة أهداف مقابل لا شيء.

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