بعد موافقة الاتحاد على حكام اجانب.. التكلفة بالنصف بين الزمالك والاتحاد

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وجها نادي الاتحاد السكندري اليوم، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيه من خلاله استقدام طاقم حكام أجانب لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى أمام الزمالك في الدور قبل النهائي لكأس مصر، والمقرر لها أن تقام يوم الأحد الموافق1 سبتمبر الشهر المقبل على ملعب استاد الإسماعيلية.

وقال مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات صحفية، إن طلب ناديه لا يقلل من قيمة وشأن التحكيم المصري، بل أمر يصب في صالح الفريقين، على حد تعبيره.

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وقال مصدر رسمي بالاتحاد السكندرى فى تصريحات صحفية، بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام الحكام الأجانب فستكون التكلفة المادية بالمناصفة بين الاتحاد والزمالك.

ويواجه الاتحاد السكندرى “سيد البلد”، نظيره الزمالك “الفارس الابيض” وذلك يوم الأحد المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، على ملعب ستاد الإسماعيلية.

ومن جانب ادارة الابيض ، فقد أعلن الزمالك عقب انتهاء مباراته أمام مصر للمقاصة مباشرة، أمس، عن قرارهم بطلب استقدام حكام أجانب لإدارة مواجهة الأبيض والاتحاد السكندري بنصف نهائي بطولة كأس مصر يوم الاحد المقبل 1 سبتمبر الشهر المقبل.