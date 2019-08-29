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شهدت إمارة موناكو على أرض دولة فرنسا مساء اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2019 قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م، بعدما انتهت جميع مباريات الدور التمهيدي الأخير مساء يوم أمس الأربعاء.

وفي هذا المقال، سوف نستعرض لكم أولاً هوية جميع الأندية الأوروبية المشاركة في مراسم القرعة، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م.

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يُذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي يُعد هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي من المسابقة العريقة، بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وإليكم الآن أولاً جميع الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

ريال مدريد الإسباني / برشلونة الإسباني / أتلتيكو مدريد الإسباني / فالنسيا الإسباني.

ليفربول الإنجليزي / مانشستر سيتي الإنجليزي / تشيلسي الإنجليزي / توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يوفنتوس الإيطالي / إنتر الإيطالي / نابولي الإيطالي / أتالانتا الإيطالي.

بايرن ميونخ الألماني / بوروسيا دورتموند الألماني / باير ليفركوزن الألماني / لايبزيغ الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي / أولمبيك ليون الفرنسي / ليل الفرنسي.

أياكس أمستردام الهولندي / زينيت سان بطرسبرج الروسي / لوكوموتيف موسكو الروسي.

بنفيكا البرتغالي / غلطة سراي التركي / شاختار الأوكراني / سالزبورج النمساوي.

كلوب بروج البلجيكي / جينك البلجيكي / أولمبياكوس اليوناني / دينامو زغرب الكرواتي.

سلافيا براغ التشيكي / النجم الأحمر الصربي.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020 م:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان / ريال مدريد / كلوب بروج / غلطة سراي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ / توتنهام هوتسبير / أولمبياكوس / النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي / شاختار / دينامو زغرب / أتالانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس / أتلتيكو مدريد / باير ليفركوزن / لوكوموتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول / نابولي / سالزبورج / جينك.

المجموعة السادسة: برشلونة / بوروسيا دورتموند / إنتر / سلافيا براغ.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج / بنفيكا / أولمبيك ليون / لايبزيج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي / أياكس أمستردام / فالنسيا / ليل.

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