مباريات اليوم .. النصر والفتح في الدوري السعودي وبيراميدز والحدود في كأس مصر

Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة للغاية اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، وذلك على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو العربية أو حتى الأوروبية.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة، حيث تُقام اليوم مباراة في مسابقة كأس مصر، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وأيضاً مباراة من مسابقة الدوري الفرنسي، وأيضاً بعض مباريات مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 30 أغسطس 2019 على مستوى جميع المسابقات:

الشباب / الفيصلي، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport” الثانية المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة 17:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

الفتح / النصر، الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport” الأولى المجانية، المعلق بلال علام، الساعة 19:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

النجمة اللبناني / الترجي الرياضي التونسي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الثانية المجانية، المعلق محمد حسين، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال السوداني / الوصل الإماراتي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق عامر عبدالله، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

بيراميدز / حرس الحدود، كأس مصر، الدور ربع النهائي، قناة “أون سبورت” الأولى، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

إِشبيلية / سيلتا فيغو، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلتيك بيلباو / ريال سوسيداد، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا مونشنغلادباخ / لايبزيج، الدوري الألماني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق سوار الذهب، الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ميتز / باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: نتائج قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019 / 2020