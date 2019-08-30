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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 مراسم قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من مسابقة الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م، وذلك في إمارة موناكو على أرض دولة فرنسا التي شهدت مراسم قرعة دور المجموعات أيضاً ولكن لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم أمس الخميس.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م، علماً بأن النسخة الجديدة من المسابقة يتواجد بها العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إضافة إلى فريق أرسنال الإنجليزي.

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وإليكم الآن نتائج قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2019 / 2020 م:

المجموعة الأولى: إشبيلية الإسباني / أبويل نيقوسيا القبرصي / كاراباخ من أذربيجان / دوديلانج من لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: دينامو كييف الأوكراني / كوبنهاجن الدنماركي / مالمو السويدي / لوغانو السويسري.

المجموعة الثالثة: بازل السويسري / كراسنودار الروسي / خيتافي الإسباني / طرابزون سبور التركي.

المجموعة الرابعة: سبورتينغ لشبونة البرتغالي / أيندهوفن الهولندي / روزنبورغ النرويجي / لاسك النمساوي.

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي / سيلتك الاسكتلندي / رين الفرنسي / كلوج الروماني.

المجموعة السادسة: أرسنال الإنجليزي / آينتراخت فرانكفورت الألماني / ستاندر لياج البلجيكي / فيتوريا البرتغالي.

المجموعة السابعة: بورتو البرتغالي / يونج بويز السويسري / فينورد الهولندي / رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثامنة: سيسكا موسكو الروسي / لودوغوريتس البلغاري / إسبانيول الإسباني / فيري المجري.

المجموعة التاسعة: فولفسبورج الألماني / جينت البلجيكي / سانت إيتيان الفرنسي / أوليساندريا الأوكراني.

المجموعة العاشرة: روما الإيطالي / بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني / إِسطنبول باشاكشهيِر التركي / فولف النمساوي.

المجموعة الحادية عشر: بشكتاش التركي / سبورتينغ براغا البرتغالي / ولفرهامبتون الإنجليزي / سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

المجموعة الثانية عشر: مانشستر يونايتد الإنجليزي / أستانا من كازاخستان / بارتيزان بلغراد الصربي / الكمار الهولندي.

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