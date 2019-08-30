موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بمشاركة “محمد صلاح” السبت 31/8/2019

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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وبيرنلي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق بيرنلي في مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 على ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، سوف تكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وبيرنلي

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته القادمة المرتقبة أمام مضيفه فريق بيرنلي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة انطلاقته المثالية للغاية في الموسم الحالي على الصعيد المحلي.

وبدأ فريق الريدز الموسم ب3 انتصارات متتالية سواء داخل أرضه أو حتى خارج ملعب أنفيلد رود، مما يؤكد بدوره على الرغبة الكبيرة لدى لاعبي فريق ليفربول من أجل التتويج بلقب البريميرليج في نهاية المطاف، وخاصة بعدما غاب اللقب عن خزائن النادي منذ موسم 1989 / 1990.

وبكل تأكيد يُعد الموسم الحالي بمثابة الفرصة المثالية التي لا يُمكن أن يتم تعويضها بالنسبة إلى فريق ليفربول، نظراً إلى الجيل الحالي المميز للغاية الذي يمتلكه فريق الريدز على مستوى جميع الخطوط، إضافة إلى مدربه الألماني يورجن كلوب الذي أعاد الحياة من جديد لعشاق النادي.

ويُدرك فريق ليفربول أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق من أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود، بسبب قوة منافسه المباشر على اللقب وهو فريق مانشستر سيتي، حيث تمكن الأخير من التربع على عرش كرة القدم الإنجليزية في آخر موسمين على التوالي.

ومن جديد ستكون كل الأنظار مسلطة على ثلاثي الرعب في خط هجوم فريق ليفربول، والذي يتمثل في كلاً من النجم المصري محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، والنجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، حيث بات تألق كلاً منهم أمراً مضموناً في كل أسبوع مع فريق الريدز سواء محلياً أو حتى قارياً.

ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة إلى فريق ليفربول هو كيفية التركيز على مختلف الجبهات التي يُنافس عليها في الموسم الحالي، علماً بأن مشاركة الفريق في النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم للأندية بقطر شهر ديسمبر المقبل سوف تؤثر عليه لا محالة من الناحية البدنية خلال الدور الثاني من عمر الموسم أي الأشهر الحاسمة التي تُحسم فيها الألقاب.

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