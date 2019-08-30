محمد النني يصل تركيا الليلة تمهيداً لرحيله عن أرسنال

30 أغسطس، 2019
محمد النني
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بات النجم المصري محمد النني على مشارف الرحيل عن نادي أرسنال الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة، بعدما أكدت مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية أو خاصة التركية وصول اللاعب إلى دولة تركيا مساء اليوم الجمعة للتعاقد بشكل رسمي مع إحدى أندية مسابقة الدوري التركي.

وشهدت الساعات الماضية توصل إدارة نادي بشكتاش التركي لإتفاق نهائي مع إدارة نادي أرسنال، من أجل الظفر بخدمات “النني” خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعدما استغنى عنه الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني.

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ومن جانبه، أكد علي نعيبي المدير الرياضي لنادي بشكتاش خلال تصريحات صحفية له أن النجم المصري محمد النني سوف يخضع الليلة إلى الفحوصات الطبية اللازمة في مقر النادي، على أن يمتد عقده لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع بشكتاش مع وجود بند أحقية الشراء بشكل نهائي.

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