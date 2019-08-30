موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني السبت 31/8/2019

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين لملاقاة مضيفه فريق أوساسونا في مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 في مدينة بامبلونا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وأوساسونا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين لملاقاة مضيفه فريق أوساسونا في مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 في مدينة بامبلونا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، ستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وأوساسونا

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق أوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته مطلع الموسم الحالي للدخول بقوة في أجواء المنافسة على اللقب مع غريمه التقليدي ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد.

ولم يبدأ برشلونة الموسم بشكل جيد تماماً بعد الخسارة التي تعرض لها في الأسبوع الأول خارج أرضه على يد مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف وحيد مقابل لا شيء، إلا أن الفريق الكتالوني سرعان ما استعاد عافيته بشكل سريع للغاية، من خلال فوزه العريض في الأسبوع الثاني على حساب ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويبقى الأمر المؤكد أن معاناة البارسا سوف تستمر خلال مباراته المقبلة أمام مضيفه أوساسونا، وخاصة بعدما أكد الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة غياب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هذه المباراة، بسبب عدم تعافيه بعد من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال المعسكر الصيفي الماضي.

ولم يتمكن الأسطورة ليونيل ميسي من المشاركة في أي مباراة مع البارسا منذ تلك الإصابة، علماً بأن العديد من المصادر المقربة من النادي الكتالوني قد أشارت خلال الأيام الماضية أن ذلك الغياب للبرغوث الأرجنتيني سوف يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019.

وبكل تأكيد سوف يتأثر فريق برشلونة بشكل سلبي من غياب أفضل لاعب في صفوفه على مدار السنوات الطويلة الماضية، وخاصة بعدما أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع البارسا في مجموعة الموت، وذلك بجانب كلاً من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إضافة إلى فريق إنتر الإيطالي، وأيضاً فريق سلافيا براغ التشيكي.

إقرأ أيضاً: محمد النني يصل تركيا الليلة تمهيداً لرحيله عن أرسنال