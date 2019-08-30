اعتراضا على ذهبية مصر.. وفد الكونغو للملاكمة يعتدي على الحكام

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في غياب الأمن المغربي، تسبب وفد الكونغو للملاكمة في حالة من الفوضى داخل صالة الأمل بمدينة سلا في المغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الأفريقية، اعتراضًا منهم على حصول مصر على ميدالية ذهبية، واعتدى وفد الكونغو على لجنة التحكيم، ما أثار حالة من الذعر لدى الموجدين في الصالة.

ونزل وفد الكونغو للملاكمة واعتدى على الحكام، عقب نهاية مباراة الملاكمة بين بطل مصر محمد عرابي، وبطل الكونغو حيث فاز عرابي بنتيجة 5 – 0، ما جعل الوفد يعتدي على الحكام ويلقي زجاجات المياه عليهم اعتراضا على النتيجة، واستمر توقف المباريات لمدة نصف ساعة بسبب تصرفات وفد وجماهير الكونغو، في محاولة منهم من أجل التأثير على لجنة الحكام قبل انطلاق مباراة الملاكم المصري يسري حافظ أمام بطل الكونغو.

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وكان رد فعل الوفد المصري رفض مغادرة الصالة حيث يتواجد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب، ورئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم، والباسل عبدالله، وأحمد أسعد، وتمسَّك الموجودين بعدم مغادرة الصالة والحفاظ على لاعبي الملاكمة المصرية خصوصًا في ظل وجود مواجهة تالية خاضها اللاعب يسري حافظ أمام بطل الكونغو في وزن 91 كيلو.