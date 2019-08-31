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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات في كافة أنحاء العالم، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 31/8/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات المنتظرة.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مسابقة الدوري الإسباني، وأيضاً مسابقة الدوري الإيطالي، ومسابقة الدوري الفرنسي، كما تُقام أيضاً مباريات في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 31/8/2019 والقنوات الناقلة:

ساوثهامبتون / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / شيفيلد يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الحادية عشر المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” الثانية المشفرة، المعلق يوسف سيف، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / ماينز، الدوري الالماني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

يونيون برلين / بوروسيا دورتموند، الدوري الالماني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الخامسة المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أوساسونا / برشلونة، الدوري الاسباني، الجولة الثالثة، قناة “بي إن سبورت” الثالثة المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أولمبيك ليون / بوردو، الدوري الفرنسي، الجولة الرابعة، قناة “بي إن سبورت” السادسة المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الاتفاق / الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport HD” الثانية المجانية، المعلق فهد العتيبي، الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

الرائد / الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثانية، قناة “KSA Sport HD” الأولى المجانية، المعلق سمير المعيرفي، الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ميلان / بريشيا، الدوري الإيطالي، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس / نابولي، الدوري الإيطالي، الجولة الثانية، قناة “بي إن سبورت” الرابعة المشفرة، المعلق رؤوف خليف، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

العهد اللبناني / الاتحاد السعودي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إياب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الأولى المجانية، المعلق محمد الشامسي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

المريخ السوداني / الوداد البيضاوي المغربي، كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ذهاب دور ال32، قناة “أبوظبي الرياضية” الثانية المجانية، المعلق عصام عبده، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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