محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام بيرنلي بالبريميرليج

31 أغسطس، 2019
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محمد صلاح
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يشهد ملعب تيرف مور على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيرنلي ضيفه فريق ليفربول، ضمن مباريات الأسبوع الرابع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول وبيرنلي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق بيرنلي:

  • حراسة المرمى: أدريان.
  • خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
  • خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
  • المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويسعى فريق ليفربول لمواصلة عروضه القوية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح في تحقيق الانتصار في أول 3 جولات على التوالي، مؤكداً بالتالي رغبته في التتويج بلقب البريميرليج في نهاية المطاف لأول مرة منذ عام 1990.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات اليوم السبت 31/8/2019 والقنوات الناقلة

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