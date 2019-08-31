غيابات بالجملة .. تشكيل برشلونة المتوقع الليلة أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

31 أغسطس، 2019
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فريق برشلونة
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تشهد مدينة بامبلونا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أوساسونا ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وأوساسونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق أوساسونا:

  • حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.
  • خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.
  • خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكيِ دي يونج / كارلوس ألينا.
  • خط الهجوم: رافينيا ألكانتارا / بيريز / أنطوان جريزمان.
  • المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

ولا يزال فريق برشلونة يفتقد إلى خدمات الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة، إضافة إلى كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز وأيضاً الفرنسي عثماني ديمبيلي.

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