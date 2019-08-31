موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي اليوم السبت 31/8/2019

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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم ال8 الماضية لملاقاة ضيفه فريق نابولي مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس، إضافة إلى عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من يوفنتوس ونابولي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم ال8 الماضية لملاقاة ضيفه فريق نابولي مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 على ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة يوفنتوس ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات يوفنتوس ونابولي

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة مساء اليوم أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم التاسع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على الإطلاق.

ومن المؤكد أن فريق يوفنتوس يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة تماماً على المستوى المحلي في الموسم الجاري بعكس ما كان عليه الحال طيلة السنوات الماضية، حيث باتت طموحات فريق نابولي في التربع على عرش الكرة الإيطالية كبيرة للغاية.

ولا يقتصر الأمر على فريق نابولي فقط، بل إن المنافسة على اللقب سوف تشهد بدون أدنى شك دخول فريق جديد ضمن قائمة المرشحين، وهو فريق إنتر الذي يطمح للعودة مجدداً إلى واجهة كرة القدم المحلية والقارية رفقة مدربه الإيطالي الجديد أنطونيو كونتي.

ولا يجب أن ينسى أحد أن فريق السيدة العجوز يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، نظراً إلى رحيل المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري عن صفوف النادي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، ومن ثم تعيين المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في منصب المدير الفني بدلاً منه.

على الجانب المقابل، يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق نابولي قبل خوض قمة الليلة أمام بطل إيطاليا، وخاصة في ظل حالة الاستقرار الفني التي يعيشها فريق الجنوب الإيطالي مع مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، إضافة إلى التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة النادي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وهو الأمر الذي يعد بالتالي بموسم مميز من طرف فريق نابولي، وذلك سواء على مستوى مسابقة الدوري الإيطالي أو حتى على مستوى مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يسعى لتخطي عقبة الدور الأول فيها هذه المرة بعكس الموسم الماضي.

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