تشكيل الهلال المتوقع في مباراة الليلة أمام الرائد بالدوري السعودي للمحترفين

31 أغسطس، 2019
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بافيتيمبي غوميز
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يشهد ملعب الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مدينة البريدة على أرض المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الرائد ضيفه فريق الهلال، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الهلال والرائد تحديداً في تمام الساعة 18:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الهلال والرائد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي سمير المعيرفي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الرائد:

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
  • خط الدفاع: ياسر الشهراني / جانغ / محمد جحفلي / علي آل بليهي.
  • خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.
  • خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.
  • المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

ويسعى فريق الهلال للحفاظ على نسق انتصاراته المحلية في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين الموسم الحالي، بعد البداية الأكثر من رائعة إثر فوزه في الجولة الأولى على حساب ضيفه فريق أبها بأربعة أهداف مقابل هدفين بالرياض.

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