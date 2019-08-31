الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب تركي لخلافة مارتن لاسارتي

31 أغسطس، 2019
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محمود الخطيب
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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد نجح في التوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب تركي مساء يوم أمس الجمعة، من أجل تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المرحلة القادمة خلفاً للمدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وأكد المصدر أن وفداً من مجلس إدارة النادي الأهلي كان متواجداً يوم أمس الجمعة في دولة سويسرا، من أجل التفاوض مع المدرب التركي “مورات ياكين” الذي سبق له تدريب فريق بازل السويسري أثناء فترة تواجد كلاً من الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

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وأشار إلى أن الكابتن محمود الخطيب سوف يقوم رفقة الكابتن “طه إسماعيل” رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بدراسة كافة تفاصيل هذه الجلسة التي تم عقدها مساء يوم أمس الجمعة.

وشدد أيضاً على أنه في حالة الموافقة على المطالب المالية التي اشترط المدرب مورات ياكين تواجدها في عقده مع النادي الأهلي، سوف يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح اليوم السبت خلال الساعات القادمة.

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