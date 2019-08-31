موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني الأحد 1/9/2019

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 على ملعب سيراميكا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وفياريال قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة مضيفه فريق فياريال في مساء يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 على ملعب سيراميكا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفياريال

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق فياريال في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد سقوطه في فخ التعادل بشكل مفاجئ في الجولة الماضية أمام فريق بلد الوليد.

وكان فريق ريال مدريد على مشارف حصد النقاط الكاملة في مباراته السابقة أمام ضيفه بلد الوليد، إلا أن الأخير تمكن من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وسط حالة من خيبة الأمل من طرف عشاق النادي الملكي في مدرجات ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وبكل تأكيد تسببت هذه النتيجة في إثارة الشكوك مجدداً حول قدرة الريال على المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي، بالرغم من تقديم الفريق الملكي مستوى فني جيد خلال تلك المباراة، إلا أن سوء الحظ كان عائقاً أمامه إضافة إلى كثرة الفرص الضائعة.

وهي النقطة السلبية التي يحتاج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن قبل موعد التحديات الصعبة القادمة، مثلها مثل العيوب التي لا تزال متواجدة في خط دفاع الفريق الملكي، على أمل أن يظهر الريال بصورة مغايرة انطلاقاً من مباراته المقبلة.

على الجانب المقابل، لا يبدو فريق فياريال في وضعية جيدة على الإطلاق قبل لقائه المرتقب مع فريق ريال مدريد، حيث بدأ فريق الغواصات الصفراء الموسم الحالي بشكل مثالي للغاية من ناحية معدل الأهداف التي سجلها في شباك منافسيه، ولكن وفي الوقت ذاته استقبلت شباكه العديد من الأهداف أيضاً مما يجعله في أزمة كبيرة.

إقرأ أيضاً: الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدرب تركي لخلافة مارتن لاسارتي