تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين

31 أغسطس، 2019
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عمر السومة
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يشهد ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام على أرض المملكة العربية السعودية مساء اليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الاتفاق ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة الأهلي والاتفاق تحديداً في تمام الساعة 17:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وستكون مباراة الأهلي والاتفاق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق الاتفاق:

  • حراسة المرمى: محمد العويس.
  • خط الدفاع: سعيد المولد / محمد آل فتيل / عبد الباسط هندي / حسين عبد الغني.
  • خط الوسط: نوح الموسى / دياز / حسين المقهوي / سلمان المؤشر.
  • خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.
  • المدير الفني: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويسعى فريق الأهلي للتصالح مع جماهيره الغاضبة بشدة بعد البداية السيئة التي حققها فريقهُم في الموسم الحالي، حيث تم إقصاء فريق الأهلي من الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا على يد فريق الهلال السعودي، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام ضيفه العدالة.

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